تحدث كبير محللي إنفاذ القانون والاستخبارات في شبكة CNN، جون ميلر، حول السيناريوهات المحتملة للوصول لأجهزة "البيجر" و"براعة ووحشية" عملية تفجيرها في لبنان.

قال ميلر إن "هذه عملية تجسس بارعة ووحشية"، مشيرًا إلى أنها تعني "في الواقع الاضطرار إلى التدخل في عملية الشراء لحزب الله، إما من خلال إنشاء بائع، أو من خلال إنشاء جهاز استخبارات، ربما إسرائيل، وفقًا لحزب الله، تاجر لبيع هذه الأجهزة التي قد تكون ملغمة بالفعل".

وأضاف: "أو في سيناريو أكثر تعقيدًا، سيتعين عليهم العثور على بائع موجود يستخدمه حزب الله، ثم الدخول في سلسلة التوريد، في مكان بسيط مثل خدمة التوصيل حيث يمكنهم الوصول إلى هذه الأجهزة، والقدرة على فتحها، ووضع كمية صغيرة من المتفجرات العالية، وتغيير البرنامج في الجهاز، وسيتعين عليك الحصول على نوع من المحفز للمتفجرات، ربما كمية صغيرة من مادة مختلفة أقوى".

وتابع بالقول: "ولكن الفكرة الحقيقية كانت إرسال رسالة إلى حزب الله وشعبه بأننا في أنظمتكم. لقد ظننتم أن هذا الجهاز سيحميكم، لكننا فجرنا ألف شخص أو أكثر اليوم. وهذا يعني أنكم يجب أن تفكروا مرارا في هواتفكم، وسياراتكم، وأجهزة التشغيل الآلية، وأجهزة الحاسوب".

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