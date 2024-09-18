بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

تحدث مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند، عما إذا كانت عملية تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان ستؤدي إلى ردع "حزب الله"، بعد أن استخدمتها المجموعة "لتجنب محاولات التجسس من قبل إسرائيل".

قال دايموند إن هذا الأمر "يضع حزب الله في موقف حيث سيضطر إلى الرد بطريقة ما. لقد ألقوا اللوم بشكل مباشر على إسرائيل. وبسبب حجم الهجوم، من حيث عدد الأشخاص الذين أصيبوا وقتلوا في هذا الهجوم، فإننا ننظر إلى حوالي 2800 شخص أصيبوا، رغم أن حوالي 170 منهم فقط في حالة حرجة".

وأضاف: "ولكن ورغم ذلك، وبعيداً عن حجم التأثير الفعلي، فإن الأمر يتعلق بالتكلفة النفسية المترتبة على هذا، حيث أظهرت إسرائيل لحزب الله، مرة أخرى، إسرائيل لم تتحمل المسؤولية عن هذا، ولكن يبدو أن هذه هي طريقة إسرائيل لإظهار لحزب الله أنها تستطيع اختراق شبكاتها حتى عندما يحاول التهرب من جهود المراقبة عالية التقنية التي تبذلها، وهذا يضع حزب الله في موقف ضعيف للغاية في الوقت الحالي".

وتابع قائلًا: "وبالتالي، يمكننا أن نتوقع أنهم من المرجح أن يختاروا الرد، ولكن ما إذا كانوا سيفعلون ذلك على الفور هو أمر لا يزال يتعين علينا أن نراه"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نلاحظ أن هذا ربما يكون التصعيد الأكثر أهمية منذ اغتيال القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في أواخر يوليو/تموز، فقد استغرق الأمر من حزب الله 4 أسابيع بعد ذلك للرد فعلياً. لذلك لا نعرف مدى السرعة التي سيختارون بها القيام بذلك هذه المرة".

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