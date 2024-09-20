مصر.. فيديو حميدتي وزعم أنه "أغضب" القاهرة وساويرس يعلق: صريح ووطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي" والزعم بأن التصريحات هذه "أغضبت" مصر.

مقطع الفيديو نشره صاحب حساب Eptihal قائلا بتعليق: "خطاب حميدتي التاريخي الذي أغضب مصر وجعلها تدعم الجيش في حربه ضد الشعب وموارده الخام"، ليعلق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس قائلا: "خطاب جميل وصريح ووطني لا أرى ما الذي ممكن ان يغضب اي حد منه".

ويقول حميدتي في مقطع الفيديو المتداول: "عشان نقدر نطلع خيرات بلدنا دي لازم يكون عندنا خارطة طريق، إحنا دايرين خارطة الطريق دايرين اليوم نعمل شنو وبكرى نعمل شنو وبعد بكرى برنامجنا شنو تكلما كثير طبعا لكن احنا ما دايرين كلام دايرين فعل.."

وأضاف حميدتي: "البلد دي فيها خير كثير واليومين الجاية دي ان شاء الله بإذن الله حنشتغل نوقف كل أنواع التهريب، لازم نطبق القوانين ولازم نحرس حدودنا لازم ذهبنا كله يجي بنك السودان ده ولازم حاجاتنا كلها تتصدر وتجيب لنا عملة حرة من قطن لسمسم لفول للسمك نشوف أولا مصلحة السودان.."