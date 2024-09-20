دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة مقطع فيديو متداول، بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا في صعيد مصر، موضحة أنه قديم وروجت له قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية)، بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا".

وأضافت الوزارة نقلا عن المصدر الأمني تأكيده "أن الفيديو المُشار إليه قديم سبق نشره العام الماضي، في إطار مظاهر احتفالات أهالي إحدى القرى بقنا بالمولد النبوي الشريف"، بحسب منشور الوزارة.

وأردفت وزارة الداخلية المصرية قائلة إن "إعادة الجماعة الإرهابية نشر فيديوهات قديمة وتحريفها، يأتي في إطار مخططاتها ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأي العام لإثارة البلبة، بعد أن فقدت مصداقيتها".