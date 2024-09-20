"خائفون من الدخول في حرب".. شاهد كيف علق وزير خارجية لبنان على انفجارات أجهزة الاتصال

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي ذكرت مصادر أنها استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله اللبناني.إلى تسعة أشخاص.

وقالت الوزارة الصحة اللبنانية، إن 59 شخصا آخرين أُصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، بينهم 8 أشخاص في حالة حرجة.

وقد أسفرت الضربة عن تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي سكني، ومن المرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وشاهد فريق شبكة CNN في مكان الحادث جهودا حثيثة لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض.

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض، أنه لم يكن "على علم" بأي إشعار مسبق من الإسرائيليين للولايات المتحدة قبل الضربات التي شنتها إسرائيل، الجمعة، في لبنان.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي للصحفيين، الجمعة: "أنا بالتأكيد لم أكن على علم بأي إشعار موجز بتلك الضربات"، وأضاف أن عدم وجود إشعار "ليس غير معتاد".

وقال كيربي: "ليتحدث الجيش الإسرائيلي عن عملياته".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بتنفيذ ما وصفها بالضربة "الدقيقة" على العاصمة اللبنانية، بيروت.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر مطلعة لـCNN أن القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني، إبراهيم عقيل، كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.