بعد تفجيرات البيجر واللاسلكي.. نظرة على تاريخ إسرائيل في المهمات السرية الجريئة

بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN)-- أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان، قائلا إن "الهجمات التي نفذت دون تمييز تنتهك القوانين الدولية".

وأضاف تورك في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء من المدنيين أو أعضاء الجماعات المسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي".

ووصف مثل هذه الهجمات بـ"التطور الجديد في الحرب، حيث يتم تسليح أدوات الاتصالات".

وقال: "دعوني أكون واضحا قد تكون هذه الطريقة في الحرب جديدة وغير مألوفة، لكن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ينطبقان بغض النظر عن ذلك ويجب الالتزام بهما".

ودعا إلى إجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الانفجارات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل و"حزب الله".

وحذرت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من أنه إذا استمرت الأعمال العدائية "فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن".

وكان لبنان شهد انفجار آلاف أجهزة النداء الآلي "البيجر" والاتصالات اللاسلكية "ووكي توكي" التي كانت لدى عناصر "حزب الله" على مدار يومين ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وعلمت شبكة CNN أن تلك كانت عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والجيش الإسرائيلي.