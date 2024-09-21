الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد منصور العنصر البارز بحماس في غزة

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصرا بارزا في حركة حماس خلال عملياته المستمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.

واوضح الجيش الإسرائيلي، السبت، أن محمد منصور، "ناشط حماس الذي عمل كمصدر للمعرفة التكنولوجية في نظام المخابرات العسكرية لحماس"، قُتل، وكذلك "عدد من إرهابيي حماس الذين قادوا هجمات إرهابية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش أنه قواته عثرت على أسلحة في جنوب غزة وفككت كمية كبيرة من البنية التحتية الإرهابية في المنطقة، ومع استمرار العمليات في وسط غزة.

وذكطر الجيش الإسرائيلي أنه وإجمالا، ضربت القوات الجوية نحو 20 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة، "بما في ذلك مواقع البنية التحتية الإرهابية والمنشآت العسكرية والخلايا الإرهابية".

وأعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة أن نحو 20 شخصا قتلوا في وسط وشمال القطاع، وقالت سلطات المستشفيات إن 13 شخصا آخرين قتلوا في غارة جوية شمال شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وأصدر مستشفى ناصر قائمة بأسماء القتلى، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات.

وطلبت شبكة CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على غارة رفح، لكنها لم تتلق ردا بعد.