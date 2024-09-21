دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، القبض على 3 مواطنين سعوديين وعدد من المقيمين والمخالفين من جنسيات مختلفة، بعد تورطهم في تهريب كميات متنوعة من المخدرات في حوادث مختلفة، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة السعودية في بيان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم 38 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأردفت وزارة الداخلية السعودية في بيان ثان: "قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 156 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وفي بيان آخر، ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيم من الجنسية البنغلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، بحسب وكالة "واس".

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على "مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الهيروين المخدر، و18 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".