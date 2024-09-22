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(CNN)-- قال السياسي الإسرائيلي البارز جدعون ساعر، إنه لن يتولى منصب وزير الدفاع بعد تكهنات بأنه قد يحل محل الوزير الحالي يوآف غالانت.

وقال ساعر، في بيان السبت، إن قراره بالانسحاب جاء في ضوء الوضع الأمني ​​على طول الحدود مع لبنان.

ومع ذلك، أصرّ على أنه مؤهل لتولي المنصب، قائلاً إن وزير الدفاع "يحتاج إلى اكتساب معرفة عميقة بالشؤون الأمنية والدبلوماسية وأن يكون لديه خبرة كعضو في الحكومة... لدي مثل هذه الخبرة. لدي مثل هذا الفهم".

وأضاف أنه لا ينبغي أن يشغل هذا المنصب شخص من "المؤسسة الدفاعية"، قائلاً إن أكبر إخفاقات إسرائيل العسكرية والاستراتيجية حدثت بينما كان المنصب يشغله أولئك الذين جاءوا من داخل الجيش.

ويأتي الإعلان عقب تكهنات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط للإطاحة بغالانت، وهو لواء متقاعد خدم لعقود في الجيش الإسرائيلي، واستبداله بساعر، الذي ظل سياسيًا طوال مسيرته تقريبًا.