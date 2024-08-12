احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

حزب الله يهاجم إسرائيل بـ"سرب من المسيّرات".. كيف يشكل الحزب خطرًا أكبر من إيران؟

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

(CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يوآف غالانت بتبني "سردية معادية لإسرائيل" بينما تستعد البلاد لهجوم إقليمي محتمل.

وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يُزعم أن غالانت أخبر البرلمان في اجتماع مغلق أنه اقترح في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي مهاجمة حزب الله في لبنان بشكل استباقي، وأن نتنياهو لم يدعم الضربة وأن الظروف الحالية لمثل هذه الضربة قد تغيرت الآن. كما زُعم أنه وصف حديث نتنياهو عن "النصر المطلق"، وهو شعار يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بانتظام، بأنه "هراء".

أثارت التعليقات غضب نتنياهو، مما دفعه إلى إصدار البيان الذي ينتقد وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في بيان مكتوب في إشارة إلى زعيم حماس والعقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يحيى السنوار: "كان يجب عليه مهاجمة السنوار، الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العقبة الوحيدة أمام صفقة الرهائن".

ولم يؤكد فريق غالانت أو ينفي تعليقاته.

يأتي هذا الخلاف في وقت حاسم بإسرائيل وسط تقارير أوسع نطاقًا عن استعداد إيران وحزب الله لضرب إسرائيل.

تعهدت إيران بالانتقام لمقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، بينما وعد حزب الله بالرد على مقتل قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر.

وقال غالانت للكنيست: "نحن متيقظون ومستعدون".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، كرسنا وقتنا لتعزيز الدفاع وخلق خيارات هجومية ردًا على ذلك، وأيضًا كمبادرة إذا لزم الأمر - في أي مكان وفي أي منطقة، والهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل".