السعودية.. رجل و4 نساء بفيديو مخالف للآداب العامة والأمن يتحرك

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نشر الأحد ، 22 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، القبض على 5 أشخاص لمخالفتهم الآداب العامة، في محتوى مرئي جرى تداوله، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على رجل و4 نساء لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن السعودي مقطع فيديو من "سناب" وزارة الداخلية لعملية القبض على الأشخاص الخمسة وأرفقه بمنشوره عبر "إكس".