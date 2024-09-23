دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، بيومها الوطني الـ94، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن اليوم الوطني للمملكة ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ.

وقال الحساب الرسمي للملك سلمان بن عبدالعزيز في منصة إكس، تويتر سابقًا: "يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم".

وأضاف العاهل السعودي في منشوره: "اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظها من كل سوء".

ويمثل اليوم الوطني السعودي ذكرى توحيد المملكة، ومناسبة لإظهار القيّم الوطنية والاحتفال بهذا الإنجاز.

ويحتفل السعوديون، الاثنين، باليوم الوطني الـ94 للسعودية بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية وفنية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة.

ومن جانبه، كتب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير عبر حسابه بمنصة إكس: "يأتي اليوم الوطني ونحن نحقق منجزات كبرى في جميع المجالات، ووطننا يحظى بمكانة دولية متميزة، ورسالته تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الغالي الأمان والاستقرار والنماء. نحلم ونحقق".