نتنياهو يدرس خطة لتحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة لحصار حماس

(CNN)-- يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإجبار جميع المدنيين الفلسطينيين على مغادرة شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، من أجل فرض الحصار على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن.

ومن غير الواضح عدد الفلسطينيين الذين ما زالوا شمال ما يسمى بـ"ممر نتساريم"، الذي يقسم غزة إلى قسمين، ولكن التقديرات تشير إلى مئات الآلاف. ولا تذكر الخطة ما إذا كان سيتم السماح للمدنيين بالعودة إلى شمال غزة، أو متى، أو كيف. وبعد ما يقرب من عام من الحرب، وفي ظل عدم تحصين أي جزء من غزة ضد الغارات الجوية الإسرائيلية، أصبح الفلسطينيون غير راغبين بشكل متزايد في الاستجابة للمطالب الإسرائيلية بالانتقال.

وتأتي الفكرة من مجموعة من الجنرالات العسكريين الإسرائيليين المتقاعدين، الذين قدموها رسميًا إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي ولجنة برلمانية مؤثرة. وقالوا إن الهدف هو استخدام تكتيكات الحصار لتجويع مقاتلي حماس وإجبارهم على إطلاق سراح 101 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.

ويقول غيورا إيلاند، وهو جنرال عسكري إسرائيلي متقاعد يتولى قيادة الاقتراح، في مقطع فيديو تم إنتاجه ببراعة ونُشر على الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر: "سيحصل أولئك الذين يغادرون على الطعام والماء. لكن في غضون أسبوع ستصبح منطقة شمال قطاع غزة بأكملها منطقة عسكرية، وهذه المنطقة العسكرية بالنسبة لنا لن تدخلها أي إمدادات".

وأفادت شبكة Kan الإسرائيلية، التابعة لشبكة CNN، الأحد، أن نتنياهو قال إن الخطة "منطقية للغاية"، وذلك خلال اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

وبحسب Kan، قال نتنياهو: "إنها واحدة من الخطط التي يتم النظر فيها، ولكن هناك العديد من الخطط الأخرى. نحن ملتزمون بتفكيك السيطرة المدنية لحماس".

ولم يتضح متى عُقد الاجتماع.

وأكد مسؤول إسرائيلي صحة هذا الاقتباس، لكنه قال: "إن النظر إليها بشكل إيجابي لا يعني تبنيها".

وقال المسؤول إن رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي سيعرض على نتنياهو في الأيام المقبلة "عدة بدائل" لكيفية "حرمان حماس من قدرات السيطرة المدنية في غزة".

دعوات لتبني الخطة

في رسالة حصلت عليها شبكة CNN، كتب 27 عضوًا في الكنيست - بما في ذلك ثلاثة وزراء حاليين - إلى الحكومة يحثونها على تبنيها.

الوجه العام للاقتراح هو إيلاند، الذي كان له مسيرة مهنية مرموقة حيث ارتقى إلى رتبة لواء وشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي لرئيس الوزراء من عام 2004 إلى عام 2006.

يقول إيلاند في الفيديو: "الواقع اليوم في غزة هو أن السنوار ليس متوترًا حقًا. الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو إبلاغ ما يقرب من 300000 من السكان الذين بقوا في شمال قطاع غزة، المواطنين المقيمين، بما يلي: ليس أننا نقترح عليكم مغادرة شمال قطاع غزة، نحن نأمركم بمغادرة شمال قطاع غزة".

وأضاف: "في غضون أسبوع، ستصبح أراضي شمال قطاع غزة بأكملها منطقة عسكرية. وهذه المنطقة العسكرية، بقدر ما يتعلق الأمر بنا، لن تدخلها أي إمدادات. ولهذا السبب فإن 5000 إرهابي في هذا الوضع، يمكنهم إما الاستسلام أو الموت جوعًا".

وتابع: "إن الدكتاتوريين مثل السنوار لا يخافون من الضغوط العسكرية. إنهم يخافون من أمرين آخرين: البديل الحكومي ووجود حشد غاضب قادر على الإطاحة بهم".

ودافع منتدى القادة والمقاتلين الاحتياطيين، وهو مجموعة من القادة المتقاعدين والاحتياطيين، عن الخطة "لإحداث تغيير فعلي في وضع الحرب".

ليس من الواضح ما الذي يفكر فيه كبار قادة الجيش الإسرائيلي بشأن الخطة. عندما طُلب منهم التعليق على الاقتراح، أحال الجيش الإسرائيلي CNN إلى مكتب رئيس الوزراء.

لا تعالج الخطة مسألة ما إذا كان بإمكان الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة، كما قال أحد مؤيديها لشبكة CNN.

وقال اللواء المتقاعد غيرشون هكوهين في رسالة نصية: "سيعتمد الأمر كله على ما سيحدث في المستقبل. لكن لا يوجد ما يشير في الخطة إلى أنهم لن يتمكنوا أبدًا من العودة".

تزعم مجموعة الجنرالات أنها قدمت الخطة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي "عدة مرات". لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء لشبكة CNN ما إذا كانت هذه الاجتماعات قد عُقدت.

وقد تم تقديم الخطة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست. وانتقدت ميراف كوهين، عضو الكنيست من حزب يش عتيد الوسطي، الحكومة للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

وقالت خلال اجتماع مع مجموعة الضغط، بما في ذلك غيورا إيلاند: "التهديد الوحيد الذي يواجههم هو السمنة. هل هذه هي الطريقة التي سنعيد بها رهائننا إلى الوطن؟ لذا أعتقد أن الخطة التي قدمها غيورا وغيره من القادة هنا ذكية للغاية. إنها تحدد قواعد واضحة. يتعين علينا تنفيذها".

في الرسالة موجهة إلى نتنياهو ووزراء حكومته، عبّر 27 من أصل 120 عضوًا في الكنيست عن أسفهم على "أننا لم نصل بعد إلى خط النهاية في أي من الأهداف التي حددتها حكومة الحرب".

وطالبوا الحكومة بتنفيذ خطة إيلاند في شمال غزة "بعد تنفيذ البرنامج في هذه المنطقة، من الممكن تنفيذه في أجزاء أخرى من القطاع".