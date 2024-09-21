ردا على الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان.. شاهد ما قاله نتنياهو في مقابلة مع CNN

القدس (CNN)-- طعنت إسرائيل رسميا، الجمعة، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلبات المدعي العام للمحكمة، كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، الجمعة، إن إسرائيل ترى أن المحكمة ليس لها اختصاص في قضية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

كما طعنت إسرائيل في طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ووصفته بأنه "انتهاك غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، بحجة أن المحكمة لم توفر لإسرائيل "فرصة ممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام، قبل الشروع في الإجراءات".

وفي بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل وجدير بالاحترام، مثل النظام الموجود في إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".

وفي مايو/أيار الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان لكريستيان أمانبور من شبكة CNN، إنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والحرب التي تلتها على غزة.

وأضاف كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى كذلك إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما: محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، والمعروف باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس. وأسقطت المحكمة طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية بعد مقتله في طهران في يوليو/تموز الماضي

وأدان سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف في وقت سابق من هذا العام، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.