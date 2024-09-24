مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى بيروت جراء الاضطرابات في لبنان

(CNN)-- أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، أنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى بيروت اعتبارًا من الثلاثاء بسبب "الأحداث الجارية في لبنان".

وقالت الشركة، الاثنين، ، في بيان، إن إلغاء الرحلات "سيظل ساريا حتى يستقر الوضع".

وكان الأردن أعلن أيضًا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وكشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، في بيان، عن "تراجع كبير في حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وتوقف حوالي 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان، وذلك بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية"، مشيراً إلى أن" التراجع تراوح بين 30 و40%".

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف "العدوان" على بلاده، متهمًا إياها بوضع "مخطط تدميري" وشن "حرب إبادة" على لبنان، بحسب تدوينة على منصة إكس.

وأكد ميقاتي التزام بلاده "بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة من مقر الجيش الإسرائيلي، إنه "ينفذ الوعد الذي قطعه لـ"تغيير التوازن الأمني ​​في المنطقة".

وأضاف: "لأولئك الذين لم يفهموا بعد، نريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، بل نستبقها في أي مكان، وفي أي ميدان، وفي أي وقت. نحن نقضي على كبار المسؤولين، ونقضي على الإرهابيين، ونقضي على الصواريخ، وهناك المزيد في المستقبل. من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه أكثر".