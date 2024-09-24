أمريكا تعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.. و"البنتاغون" توضح

تصعيد غير مسبوق.. إسرائيل تقصف لبنان بكثافة وأنباء عن عشرات القتلى

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إرسال عددا صغيرا من العسكريين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط لـ"زيادة القوات الموجودة بالفعل في المنطقة"، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر: "في ضوء التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، ومن باب الحيطة والحذر، فإننا نرسل عددا صغيرا من العسكريين الأمريكيين الإضافيين إلى لزيادة قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة، ولكن لأسباب أمنية عملياتية".

ورفض رايدر الإفصاح عن عدد القوات التي تم نشرها، وأين تم إرسالها، وما هي القوات التي تعمل فيها.

وذكر أن الولايات المتحدة لديها بالفعل قوات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر وسط التوترات المتزايدة، بما في ذلك المدمرات وحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات مقاتلة.

يذكر أن إسرائيل أطلقت أعنف موجة من الضربات على أهداف لحزب الله في لبنان منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 492 شخصًا على الأقل قتلوا في يوم الاثنين وحده، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، كما أصيب أكثر من 1645 آخرين.

وحذرت إسرائيل الناس بشكل عاجل لإخلاء المناطق التي يعمل فيها "حزب الله".

وأظهرت لقطات العديد من السكان في جنوب لبنان يفرون في محاولة للوصول إلى أرض أكثر أمانًا.

في غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من العالم التدخل، قائلاً إن إسرائيل تخطط، على حد تعبيره، لـ"تدمير المدن والقرى"، متهمًا إياها بشن "حرب إبادة".