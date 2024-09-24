"كتائب القسام" تعلن مقتل أحد قياداتها في "غارة إسرائيلية على لبنان"

تصعيد غير مسبوق.. إسرائيل تقصف لبنان بكثافة وأنباء عن عشرات القتلى

(CNN)-- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، مقتل أحد قياداتها الميدانيين "في غارة إسرائيلية على لبنان".

وذكرت "القسام" أن القيادي هو حسين محمود النادر، المعروف بـ(أبو صالح)، من بلدة مرجعيون في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل أطلقت أعنف موجة من الضربات على أهداف لحزب الله في لبنان منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 492 شخصًا على الأقل قتلوا في يوم الاثنين وحده، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، كما أصيب أكثر من 1645 آخرين.

وحذرت إسرائيل الناس بشكل عاجل لإخلاء المناطق التي يعمل فيها "حزب الله".

وأظهرت لقطات العديد من السكان في جنوب لبنان يفرون في محاولة للوصول إلى أرض أكثر أمانًا.

في غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من العالم التدخل، قائلاً إن إسرائيل تخطط، على حد تعبيره، لـ"تدمير المدن والقرى"، متهمًا إياها بشن "حرب إبادة".