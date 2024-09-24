هل إسرائيل مستعدة لشن عملية برية في لبنان؟.. متحدث يرد

رئيس وزراء أيرلندا: "نرى تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي" من قبل إسرائيل.. والأطفال محاصرون في خضم الصراع

(CNN)-- لم يستبعد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، احتمال شن عملية برية في لبنان، مع إعلانه شن موجة من الضربات على أهداف لـ"حزب الله".

وعندما سئل المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري عما إذا كانت القوات الإسرائيلية مستعدة لغزو بري ومدى السرعة التي يمكنها بها التحرك إذا صدر الأمر، قال: "هل الجيش مستعد؟ نعم، الجيش في حالة تأهب كامل وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة جميع مواطنينا إلى الحدود الشمالية بأمان".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نضرب الأهداف ونستعد للمراحل القادمة، والتي سأشرحها بالتفصيل قريبًا، وفي نهاية المطاف، كل شيء يركز على خلق الظروف لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وأشار هاليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح الاثنين "عملية هجومية استباقية" لاستهداف البنية التحتية "التي يبنيها حزب الله منذ 20 عاما".

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة من مقر الجيش الإسرائيلي، قائلًا: "لأولئك الذين لم يفهموا بعد، نريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، بل نستبقها في أي مكان، وفي أي ميدان، وفي أي وقت. نحن نقضي على كبار المسؤولين، ونقضي على الإرهابيين، ونقضي على الصواريخ، وهناك المزيد في المستقبل. من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه أكثر".

يذكر أن إسرائيل أطلقت أعنف موجة من الضربات على أهداف لـ"حزب الله" منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 492 شخصًا على الأقل قتلوا في يوم الاثنين وحده، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، كما أصيب أكثر من 1645 آخرين.

وحذرت إسرائيل الناس بشكل عاجل لإخلاء المناطق التي يعمل فيها "حزب الله".

وأظهرت لقطات العديد من السكان في جنوب لبنان يفرون في محاولة للوصول إلى أرض أكثر أمانًا.

في غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من العالم التدخل، قائلاً إن إسرائيل تخطط، على حد تعبيره، لـ"تدمير المدن والقرى"، متهمًا إياها بشن "حرب إبادة".