بلينكن يدعو دول الخليج للضغط على إيران لوقف التصعيد في المنطقة

الكاتب ناجي بختي عن وضع لبنان: "يوم مظلم.. وما يحدث هو امتداد للإبادة الجماعية في غزة"

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تعمل بلا كلل" على الجهود الدبلوماسية لمنع "حرب شاملة" مع استمرار إسرائيل في تصعيد حملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان.

وقال بلينكن لنظرائه في مجلس التعاون الخليجي في اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن خطر التصعيد في المنطقة كبير، وأنا أعلم أننا جميعًا نركز كثيرًا على ذلك".

وأقر وزير الخارجية الأمريكي أيضًا بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً لوزراء الخارجية: "يتعين على كل منا الاستمرار في الضغط على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذه الصفقة".

وقال: "يظل هذا مرة أخرى أفضل طريقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للناس، ويمكن أن يساعدنا أيضًا في تقليل التوترات على جبهات أخرى".

ودعا بلينكن أيضًا المنظمة الإقليمية، التي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى العمل "لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران".

وقال: "أحثنا جميعًا على استخدام النفوذ الذي لدينا للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد عبر الحوثيين، وعبر حزب الله، في العراق، وفي الضفة الغربية".

وأضاف: "نتطلع أيضًا إلى الضفة الغربية لضمان توقف العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء. وهذا أيضًا أمر بالغ الأهمية".

وقال وزير الخارجية القطري إن اجتماع مجلس التعاون الخليجي "لا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة مع كل ما يجري في الشرق الأوسط - سواء كان ذلك في غزة أو الضفة الغربية أو الجبهة في لبنان التي تصاعدت للتو إلى وضع من شأنه أن يمتد إلى المنطقة بأكملها".

وقال: "أعتقد أنه (الوضع) يزداد خطورة وقلقًا، ونعتقد أننا جميعًا، لدينا مسؤولية لوقف هذا، والوقوف والتدخل والقول، كفى، ونحن بحاجة إلى إيجاد حل".