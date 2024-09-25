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(CNN)-- أدان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حصار إسرائيل لقطاع غزة" خلال خطابه، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إن الضربات في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ترقى إلى "جريمة إبادة جماعية".

وأضاف أن "هذه ليست حربًا بمفهوم الحرب المعروفة والمتداول في العلاقات الدولية بل هل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات".

وتابع: "لم يعد من المعقول أن يدعي أي مسؤول أنه لا يعرف الحقائق"، واصفاً استمرار سفك الدماء بـ"الفضيحة الكبرى التي حطمت مصداقية المجتمع الدولي والمبادئ التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية".

كما حذّر أمير قطر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت "حزب الله" في لبنان، زاعمًا أن قادة إسرائيل يعرفون "أنها لن تجلب الأمن ولا السلام إلى شمال إسرائيل ولا إلى لبنان".