(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق صاروخ حزب الله الذي تم اعتراضه الأربعاء بالقرب من تل أبيب يمثل المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ أطلقته الجماعة المتشددة إلى مناطق قرب المدينة، مما يمثل خطوة تصعيدية جديدة في الصراع بين الجانبين.

وقال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، ناداف شوشاني: "إنها المرة الأولى التي يُطلق فيها حزب الله (صاروخا) باتجاه تل أبيب".

ووصف شوشاني الصاروخ بـ"الثقيل" و"بعيد المدى"، ويُعتقد أنه أول صاروخ باليستي يُطلقه حزب الله نحو إسرائيل.

وقال الأمين العام للحزب المسلح المدعوم من إيران، حسن نصر الله، مراراً وتكراراً أن أي ضربة إسرائيلية على العاصمة اللبنانية ستؤدي إلى هجوم حزب الله على مركز إسرائيل الاقتصادي.

ولم تصل أي صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل إلى جنوب تل أبيب خلال التصعيد الأخير للتوترات ولا طوال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات الأربعاء بعد الاعتراض.

وقال حزب الله إنه أطلق صاروخ "قادر-1" الباليستي نحو مقر قيادة الموساد في تل أبيب.