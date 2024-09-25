بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنان.. وتنقل 700 جندي إلى قبرص

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(CNN)-- حثت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، مواطنيها على مغادرة لبنان "على الفور"، فيما ستنقل نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية، ومن المتوقع أن تصل القوات "في الساعات المقبلة".

وقال وزير الدفاع جون هالي، في بيان: "أظهرت الأحداث في الساعات والأيام الماضية مدى تقلب هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة، يجب على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن".

وأضاف: "نواصل حث جميع الأطراف على التراجع عن الصراع لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح".

وتابع: "تحرص حكومتنا على ضمان توافر جميع الاستعدادات لدعم المواطنين البريطانيين في حالة تدهور الوضع، وأود أن أشكر الموظفين البريطانيين الذين ينتشرون في المنطقة على التزامهم واحترافهم".

وتتواجد بالفعل القوات الجوية والبحرية البريطانية في قبرص مع وجود سفينتين في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الصيف.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية أجبرت العديد من المواطنين اللبنانيين على إخلاء منازلهم وخصوصا في قرى وبلدات الجنوب إذ توجه أهل تلك المناطق إلى بيروت.

ووصل عدد النازحين في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية من المناطق المتضررة من الضربات الإسرائيلية إلى عشرات الآلاف ، وفقا للأمم المتحدة.

وقال منسق التأهب للحالات الطارئة في لبنان، لشبكة CNN، إن هناك 150 مدرسة خُصصت لإيواء النازحين.