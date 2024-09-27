دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر يظهر بعض الأطباء يتحرشون ببعض الفتيات المرضى خلال الفحص الطبي، أو في الشارع، ضجة وغضبا واسعا، بينما كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محادثة بين طبيبين بمحافظة الأقصر يتحدثان حول طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقيع الكشف الطبي عليهن".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها أنه "أمكن تحديد وضبط الطبيبين المذكورين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".

ونشرت مواقع إخبارية مصرية وبعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي محادثة جماعية بين أطباء على منصة "إكس" يتفاخرون فيها بتحرشهم بالفتيات، إذ تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان عن "تحرشه بفتيات في الطريق العام".

ومن جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، مساء الخميس، أنها "بدأت تحقيقا واسعا بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نُشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم".

وأوضحت النقابة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك "أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم".

وأوضحت النقابة أن "نقيب الأطباء أسامة عبدالحي تواصل مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لشاب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك".

وشددت نقابة الأطباء، في بيانها على أن "لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة".

وختمت النقابة بيانها قائلة: "وتؤكد النقابة على أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للجنة تحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب".