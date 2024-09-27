السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن قصاصا وتكشف عن اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن آخر بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم هزاع بن محمد بن سلطان الخنافر القحطاني، سعودي الجنسية، على قتل ياسر بن محمد بن عبدالله البعيجان، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني هزاع بن محمد بن سلطان الخنافر القحطاني، سعودي الجنسية، الخميس، بتاريخ 23/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 26/ 9/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب البيان.