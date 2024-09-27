دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، الجمعة، مقتل 5 عسكريين سوريين وإصابة سادس، في هجوم إسرائيلي في ريف دمشق على الحدود مع لبنان.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على صفحتها عبر فيسبوك نقلا عن مصدر عسكري، قوله إنه "في حوالي الساعة 1:35 فجرا شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية ــ اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق".

وأضافت الوزارة أن "الهجوم أدى إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح".

ولم تشكف الوزارة رتب القتلى العسكريين نتيجة الهجوم.

ويأتي الإعلان عن الحادث في ظل تبادل الهجمات والقصف المكثف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن حركة نزوح كبيرة من لبنان باتجاه المعابر الحدودية مع سوريا.