مجددا.. الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان في جنوب بيروت إخلاء أحياء معينة

فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

(CNN)-- دعا الجيش الإسرائيلي، السبت، للمرة الثانية سكان أحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إخلائها.

وخاطب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سكان الضاحية الجنوبية في بيروت ،حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له ، والمبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له، و حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له".

وقال: " إنذار عاجل، أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وفي سياق متصل، حثت غرفة ادارة الازمات والكوارث في بيروت النازحين على الاتصال بها للحصول على مساعدة فورية في العثور على مأوى.

ونشرت غرفة إدارة الأزمات التي تديرها الحكومة رقمين هاتفيين لمن يبحثون عن مأوى للاتصال بهما في بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية.

وأتت هذه الخطوة بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سكان عدة أحياء في جنوب بيروت من الإخلاء، ثم بدأ في ضرب المباني في المنطقة التي زعم أنها تُستخدم لتخزين صواريخ حزب الله.

وتقول الحكومة اللبنانية إن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا بسبب القتال الأخير على حدودها الجنوبية مع إسرائيل.

