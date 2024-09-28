مسؤول إسرائيلي عن استهداف حسن نصرالله: نقطة تحول في الصراع لأنه شخصية لا يمكن تعويضها

فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن تحلق إسرائيل "ضررًا كبيرًا بالبنية القوية لحزب الله"، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تواصل "النهج المشرف" للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بعد مقتله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "النهج المشرف الذي سار عليه الأمين العام الفقيد لحزب الله لبنان الشهيد "السيد حسن نصر الله"، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

في حين أوردت وكالة الأنباء الإيرانية تصريحات على لسان المرشد الإيراني، دون أن يتضح إذا ما كان يعلق على مقتل حسن نصرالله، لكن خامنئي قال إن "قتل الأبرياء في لبنان... أثبت من جهة أخرى قصر نظر قادة الكيان الصهيوني وسياستهم الحمقاء".

وتحدث خامنئي عن الحكومة الإسرائيلية، التي وصفها بـ"العصابة الإرهابية الحاكمة"، قائلا إنها "لم تعتبر من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لايمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة وتدميرها. والآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان".

وأكد خامنئي أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه. وقال إن "قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي تحدد مصير هذه المنطقة" .