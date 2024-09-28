هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

(CNN)-- وصف الجيش الإسرائيلي الغارة التي شنها في وقت سابق من يوم الجمعة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بأنها كانت "دقيقة للغاية".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "نعلم أن ضربتنا كانت دقيقة للغاية، ونعمل على تقييم نتائجها".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم، خلال وقت قصير، المباني في جنوب بيروت التي قال إن حزب الله يخزن بها صواريخ.

وذكر أن "حزب الله بنى في قلب الضاحية الجنوبية 3 مبان بمساحات تحت الأرض مخصصة لتخزين الأسلحة، حيث تعمل المباني أعلاه كدرع".

وتابع: "خلال وقت قصير، سنقوم بتدمير الأسلحة المخزنة تحت المباني، والانفجار الذي سينجم عن الصواريخ قد يؤدي إلى انهيار البنية التحتية".

وكان مسؤول إسرائيلي قال، لشبكة CNN، إن الغارة استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 91 آخرون في الغارات الإسرائيلية على بيروت، الجمعة، وأضافت أن العدد "ليس نهائيا"، وأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الضحايا.

وفي سياق متصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق حوالي 30 صاروخا، تم اعتراض بعضها على مدينة صفد في شمال إسرائيل.

ووفقا لمسؤولي المدينة، فقد ضربها صاروخان على الأقل.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 4 أطقم تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ومن جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه كان لـ"دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك دفاعا عن لبنان وشعبه".