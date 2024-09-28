إسرائيل: ننفذ ضربات تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبانٍ مدنية

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه يقصف حاليا مباني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت يزعم أن حزب الله "يخزن بها صواريخ".

وقال الجيش، في بيان: "ننفذ حاليا ضربات تستهدف أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية مخزنة تحت مبانٍ مدنية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".

وجاءت الضربات بعد ساعة ونصف فقط من مطالبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، سكان العديد من أحياء في الضاحية الجنوبية بمغادرة محيط المباني التي حددها على الخريطة.