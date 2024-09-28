حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لمدة 5 أيام على الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قائلا إن دمه "لن يبقى على الأرض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال خامنئي، في بيان له السبت، إن "سيد المقاومة لم يكن شخصًا واحدًا، بل كان نهجًا ومدرسة سيتواصلان إلى الأبد؛ وكما أن دمّ السيد عباس الموسوي (سلف حسن نصر الله في قيادة الحزب 1991 - 1992) لم يبق على الأرض، كذلك دم الشهيد السيد حسن نصر الله لن يبقى".

ووصف خامنئي نصرالله بـ"المجاهد الكبير، حامل راية المقاومة في المنطقة"، الذي "نال... ثوابه لقاء جهاده طوال عشرات السنين".

ورأى خامنئي أن ما وصفها بـ"بركات" نصرالله "لن تزول أبدًا؛ وأن الركيزة التي وضعها الشهيد نصر الله في لبنان وتوجيهاته لسائر مناطق المقاومة، إذ لا تزول بفقده، وإنما ستزداد اقتدارًا ببركة دمه".

وأكد خامنئي أن "صولات جبهة المقاومة ستكون بفضل الباري عز وجل، أكثر سحقًا على جسد الكيان الصهيوني الهزيل والمتهالك"، على حد تعبيره.

قٌتل حسن نصرالله، الذي قاد حزب الله لأكثر من 3 عقود، في ضربات جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجمعة.