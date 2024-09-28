دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لمدة 3 أيام، بعد مقتله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجمعة، فيما دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى سرعة انتخاب رئيس للبلاد.

وقال بيان للحكومة اللبنانية إن الحداد الرسمي يسري في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مصحوبًا بتنكيس الأعلام، على أن يكون "تشييع الشهيد الكبير، يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة".

وفي مستهل اجتماع الحكومة، السبت، دعا رئيس الوزراء اللبناني أعضاء حكومته إلى "وقفة صمت حدادًا".

ودعا ميقاتي إلى وحدة اللبنانيين، قائلا: "أستحلفُكم اليومَ أنْ نضع جانبًا خلافاتِنا السياسية، ومواقِفنا المتباعدة، وخياراتِنا المتباينة، ونلتقي جميعًا على ما يصونُ الوطنَ ويحميه".

وأضاف: "نحن مدعوونَ في هذه اللحظة المصيرية إلى أنْ نجدِّدَ وحدتنا ونجسِّدُها بالعمل سريعا على انتخاب رئيس للجمهورية، فنُنقذُ وطنَنا ونحمي شعبَنا وهذهِ مسؤوليةٌ جامعة لا تستثني أحدًا، فالخطرُ يهدِّدُنا ولا يميِّزُ بينَ فريقٍ وآخر، أو طائفةٍ وأُخرى، أو مكوِّنٍ وآخر".

وأكد ميقاتي على دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية "في حماية الوطن وصون حدوده ووحدة أبنائه والحفاظ على دوره".

وقال ميقاتي إن حكومته "تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ هذه الحربِ التدميريّةِ الحاقدة التي تشنُّها إسرائيل"، إلا أنه قال إن "شريعة الغاب التي تتحكم بالعالم جعلت العدوَّ الاسرائيليّ يفشل كل مساعي وقف إطلاق النار ويمضي في حربِهِ ضدَّ لبنان"، وفقًا لبيان الحكومة.