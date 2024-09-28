كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

القدس (CNN)-- حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي من أن "هذه ليست نهاية أدواتنا" بعد ادعاء الجيش الإسرائيلي، أنه قتل زعيم حزب الله حسن نصرالله، بحسب مقطع فيديو نُشر، السبت.

وقال هاليفي: "هذه ليست نهاية أدواتنا. يجب أن يكون واضحا جدا، هناك أدوات أخرى في المستقبل. والرسالة واضحة- أي أشخاص يهددون مواطني إسرائيل- سنعرف كيف نصل إليهم - في الشمال، وفي الجنوب، وأبعد من ذلك أيضا".

وأضاف هاليفي أن ضربة، الجمعة، تم إعدادها بعناية على مدى فترة طويلة من الزمن.

وقال: "في النهاية، بعد فترة طويلة من التحضير، والعديد من القدرات للبنان، بدأنا في تنفيذها. كما أن هذه الضربة، التي تم إعدادها لفترة طويلة - تم تنفيذها في الوقت المناسب، بطريقة صارمة للغاية، ونحن نتحرك الآن لإعداد الخطوات التالية".

واختتم هاليفي حديثه قائلا إن الجيش الإسرائيلي مستعد "على كافة الجبهات".

وزعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، قُتل في الغارة الجوية التي وقعت، الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت بلبنان.

ولم يعلق حزب الله على الادعاء حتى الآن.