(CNN)-- أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأولى تعليقاته العلنية بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، في بيروت الجمعة.

وقال نتنياهو متحدثا من مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، السبت: "من يأتي لقتلك، يجب أن تقتله مسبقًا".

واعتبر نتنياهو أن اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله "صفى الحسابات مع المسؤولين عن قتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، بمن فيهم مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين".

ووصف مقتل حسن نصرالله بأنه "شرط ضروري لتحقيق الأهداف التي حددناها".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب إطلاق النار عبر الحدود في شمال البلاد. في الأسبوع الماضي، جعلت إسرائيل عودة السكان إلى منازلهم في الشمال هدفًا صريحًا للحرب.

وقال نتنياهو: "طالما أن نصرالله على قيد الحياة، فسوف يستعيد بسرعة القدرات التي سلبناها من حزب الله"، مضيفا: "لهذا السبب أعطيت التوجيهات - ونصر الله لم يعد معنا".

في خطابه، لم يشر نتنياهو إلى اقتراح وقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان، الذي تدعمه الولايات المتحدة، ويأتي بعد يوم واحد فقط من إلقائه خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدًا بمواصلة القتال مع حزب الله - ومهاجمة إيران مباشرة.

وقال: "أقول لنظام آية الله: من هزمنا، سنهزمه".

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه الذراع الطويلة لإسرائيل، واليوم تعرفون بالفعل مدى صحة هذا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل وصلت إلى "نقطة تحول تاريخية". وأكد: "نحن عازمون على مواصلة ضرب أعدائنا، وإعادة سكاننا إلى ديارهم، وإعادة جميع مختطفينا. نحن لا ننساهم للحظة واحدة".