دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق جانيين من الجنسية المصرية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم كل من هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة"، طبقا لما ذكرت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أوردت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، السبت، 25/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 28/ 9/ 2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، بحسب البيان.