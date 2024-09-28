حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة عازمة على حماية إسرائيل من إيران ووكلائها، معربًا عن "الدعم الكامل" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، خلال مكالمتين هاتفيتين مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة.

ووفقاً لبيان، تحدث الاثنان بعد تصعيد الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان هذا الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وستبقى في المنطقة لحماية القوات والمنشآت الأمريكية.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستمنع إيران والشركاء الآخرين المدعومين من إيران أو وكلائهم من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع الصراع.