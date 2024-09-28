"لا أحد هنا ينعى نصر الله".. مسؤولون أمريكيون "سعداء" بمقتل زعيم حزب الله

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

(CNN)-- رحب بعض كبار المسؤولين الأمريكيين بخبر مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية كبرى في بيروت، على الرغم من مخاوف متزايدة بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي وحزب الله مقتل نصر الله: "إنه أمر مرحب به. لقد تلطخت يداه بدماء أمريكية هائلة".

لم يعلق الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض بعد على خبر مقتل نصر الله، ولم تقل الولايات المتحدة ما إذا كانت استخباراتها تؤكد مقتله.

تصنف الولايات المتحدة ومعظم العالم الغربي حزب الله كمنظمة إرهابية.

قال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية لـ CNN: "لا أحد هنا ينعى نصر الله"، مشيرًا إلى زعيم حزب الله باعتباره "إرهابيًا" و"قاتلًا".

حتى صباح السبت، كان من السابق لأوانه ببساطة معرفة العواقب التي قد تترتب على وفاته في المنطقة وعلى احتمال حدوث تصعيد كبير، بحسب المسؤول.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن موقف الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو الاستعداد لدفعة من الانتقام المحتمل - ولكن ما إذا كان ذلك سيأتي من حزب الله أو إيران أو كليهما، فهو أمر غير معروف حتى الآن.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه لو وقعت أحداث الأيام القليلة الماضية قبل 6 أشهر، لكان خطر اندلاع حرب كبرى ثانية أكبر. وأضاف المسؤول أن حزب الله وإيران - التي تدعم الجماعة المسلحة - قد ضعفا.

وقال مسؤول أمريكي كبير آخر لـ CNN في وقت سابق إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا وجدت أنها على وشك "خسارة" حزب الله، أقوى مجموعة تابعة لها.

كانت الولايات المتحدة تقود جهودًا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. تبدو هذه المحادثات في مهب الريح تمامًا في الوقت الحالي.