السعودية.. الأمن العام يعلن اعتقال 4 سوريين بالرياض ويكشف ما قاموا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مقيمن ووافدين من الجنسية السورية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيمين ووافدين من الجنسية السورية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "عثر بحوزتهم على 58145 ريالا (15500 دولار)، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو للسوريين المضبوطين وأرفقهما بمنشوره على منصة "إكس".