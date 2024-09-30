بعد تفجيرات البيجر واللاسلكي.. نظرة على تاريخ إسرائيل في المهمات السرية الجريئة

"لا يستطيع وحده أن يقف بوجه دولة مسلحة".. شاهد ما قاله الرئيس الإيراني لـCNN عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وإيران في ازدياد، في معرض رده على سؤال حول تقرير بشأن نوعية أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، في غضون تداعيات تفجيرات أجهزة النداء (البيجر) في لبنان، التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، بينهم عناصر في حزب الله.

كان تقرير لوكالة رويترز أفاد أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد بشكل كبير على أجهزة اتصال محلية وروسية وصينية الصنع. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني إيراني قوله إن السلطات تجري عمليات مسح واسعة النطاق لأجهزة اتصالات الحرس.

كان بيسكوف يتحدث عند رده على سؤال بشأن زيادة مشتريات إيران من روسيا والصين، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "أولا، يجب أن أقول إنني لا أعرف مدى موثوقية هذه المصادر؛ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران تتطور".

ونفى بيكسوف وجود علاقة ما بين ذلك و"تدهور الوضع" في لبنان.

ووصف المتحدث باسم الكرملين زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بأنها "عملية طبيعية"، مضيفا أن "العلاقات مع إيران تتقدم في كافة المجالات والحجم، والتجارة الثنائية آخذة في الازدياد؛ فهذه عملية طبيعية بين دولتين مهتمتين بتطوير العلاقات الثنائية".

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، الاثنين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وفقًا لـ"تاس"، يناقش ميشوستين وبزشكيان التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، فضلاً عن المشاريع المشتركة في النقل والصناعة والطاقة والتعليم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني في قمة البريكس المقرر عقدها في قازان بروسيا.