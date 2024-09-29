قتلت إسرائيل زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله مما أثار مخاوف جديدة من حرب أوسع في المنطقة, وتعهد حزب الله بمواصلة قتاله بينما تقول إيران إن إسرائيل "ستواجه ضربة ساحقة بسبب الاغتيال".

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن بلاده أصبحت الآن أقرب خطوة واحدة لتحقيق أهدافها العسكرية.

وأيضًا..بعد مقتل حسن نصرالله.. الجيش اللبناني يوجه رسالة للمواطنين: وطننا يمر بمرحلة خطيرة ودقيقة