إسرائيل تحتفل وإيران تهدد.. هل قرّب اغتيال نصرالله المنطقة من حرب شاملة؟الشرق الأوسطنشر الأحد، 29 سبتمبر / ايلول 2024قتلت إسرائيل زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله مما أثار مخاوف جديدة من حرب أوسع في المنطقة, وتعهد حزب الله بمواصلة قتاله بينما تقول إيران إن إسرائيل "ستواجه ضربة ساحقة بسبب الاغتيال".ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن بلاده أصبحت الآن أقرب خطوة واحدة لتحقيق أهدافها العسكرية.وأيضًا..بعد مقتل حسن نصرالله.. الجيش اللبناني يوجه رسالة للمواطنين: وطننا يمر بمرحلة خطيرة ودقيقةالجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نبيل قاووق القيادي البارز بحزب اللهنفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائياقراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانلبنانالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهوبيروتحزب اللهحسن نصراللهغزة