السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام شخص تعزيرًا وتكشف ما أُدين به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة يحمل الجنسية السورية في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدّر للمملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سامي صبري عنفوص، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقّه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني سامي صبري عنفوص، سوري الجنسية، الاثنين، 27/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 30/ 9/ 2024 ميلادية، بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب البيان.