دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو بمنطقة الرياض، إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، كما تم القبض على مواطن أطلق النار في الهواء خلال مناسبة اجتماعية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا مساء الأحد، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك".

وفي منشور آخر، أكد الأمن العام السعودي، أن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على مواطن لإطلاقه النار في الهواء من سلاح ناري في مناسبة اجتماعية بمحافظة الخرج، معرضا حياة الآخرين للخطر".

وأردف الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".