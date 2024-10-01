بعد أسبوعين من الهجوم الحوثي عليها.. ناقلة النفط "سونيون" لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن استهداف سفينتين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلال ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي.

وقال العميد يحيى سريع، في بيان له الثلاثاء، إن العملية الأولى استهدفت الناقلة النفطية البريطانية "CORDELIA MOON" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى مهاجمتها بـ 8 صواريخ باليستية ومجنحة، إضافة إلى طائرة مسيرة وزورق مسيّر، "ما أسفر عن إصابة السفينة إصابة مباشرة وبالغة"، على حد قوله.

واستهدف صاروخ مجنح السفينة "MARATHOPOLIS" في المحيط الهندي. وعاود الحوثيون مهاجمة السفينة بطائرة مسيرة، أثناء إبحارها في منطقة العمليات بالبحر العربي، شمال شرقي أرخبيل سقطرى، "ما أسفر عن إصابتها بشكل مباشر".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين إن "هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن، وتضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعمًا للمقاومة في كلا البلدين".