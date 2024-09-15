شاهد.. صاروخ حوثي يشعل تساؤلات لمعرفة كيفية وصوله من اليمن إلى وسط إسرائيلالشرق الأوسطنشر الأحد، 15 سبتمبر / ايلول 2024شنت قوات الحوثي في اليمن هجومًا صاروخيًا على وسط إسرائيل، الأحد، وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي الزراعية.وانتشر خبراء المتفجرات في موقع سقوط الصاروخ، وكذلك فرق الطب الشرعي التي تبحث في تأثير الصاروخ في محاولة لمعرفة نوعه بالضبط.والتحدي الآن ليس فقط وقف الحرائق التي تنتشر في الموقع، بل أيضًا سيكون معرفة كيف وصل هذا الصاروخ إلى عمق وسط إسرائيل. قد يهمك أيضًا.. هكذا علق أبو عبيدة وحماس على الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل قراءة المزيدإسرائيلاليمنأسلحةالجيش الإسرائيليالحوثيون