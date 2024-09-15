شنت قوات الحوثي في اليمن هجومًا صاروخيًا على وسط إسرائيل، الأحد، وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي الزراعية.

وانتشر خبراء المتفجرات في موقع سقوط الصاروخ، وكذلك فرق الطب الشرعي التي تبحث في تأثير الصاروخ في محاولة لمعرفة نوعه بالضبط.

والتحدي الآن ليس فقط وقف الحرائق التي تنتشر في الموقع، بل أيضًا سيكون معرفة كيف وصل هذا الصاروخ إلى عمق وسط إسرائيل.

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