بعد تحذير أمريكي.. مصدر يوضح أهداف هجوم إيران ضد إسرائيل

(CNN)-- قال مصدر مطلع على الأمر إن إسرائيل تقدر أن إيران من المرجح أن تهاجم ثلاث قواعد جوية إسرائيلية وقاعدة استخباراتية تقع شمال تل أبيب.

وأضاف المصدر أن قاعدة الاستخبارات في غليلوت تم إخلاؤها بعد ظهر الثلاثاء، ووضع الجيش الإسرائيلي خطط طوارئ لسلامة الأفراد في تلك القواعد.

في وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد "لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وأفاد المسؤول في بيان، الثلاثاء، أن "لدى الولايات المتحدة مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل. نحن ندعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم".

في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن واشنطن ترجح أن يكون هجوم إيران المحتمل مماثلا في نطاقه هجوم أبريل/نيسان الماضي، الذي شنته طهران بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، نتج عنها مقتل عناصر في الحرس الثوري الإيراني.