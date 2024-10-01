قفزة في أسعار النفط بعد تحذير أمريكي من هجوم إيراني وشيك ضد إسرائيل

"لا يستطيع وحده أن يقف بوجه دولة مسلحة".. شاهد ما قاله الرئيس الإيراني لـCNN عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل

(CNN)-- ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، الثلاثاء، بعد أن حذّر البيت الأبيض من أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك على إسرائيل.

تم تداول أسعار النفط الخام الأمريكي مؤخرًا عند 70.15 دولارًا للبرميل، أي أكثر من 4٪ فوق ما كانت عليه قبل أن يصدر البيت الأبيض التحذير.

,ارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي، بنسبة 3٪ في اليوم إلى ما يقرب من 74 دولارًا للبرميل.

ويزيد التحذير من هجوم إيراني وشيك ضد إسرائيل، من خطر أن يهدد العنف في نهاية المطاف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهي منطقة حيوية لإمدادات الطاقة.

ومع ذلك، تجنبت سوق الطاقة حتى الآن اضطرابات كبيرة على الرغم من التوترات المرتفعة على مدار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تنتج الولايات المتحدة كميات قياسية من النفط.

كان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد "لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن واشنطن تتوقع أن يكون هجوم إيران المحتمل ضد إسرائيل مماثلا في نطاقه لهجوم أبريل/نيسان الماضي، الذي شنته طهران، بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، أدت إلى مقتل عناصر بالحرس الثوري الإيراني.