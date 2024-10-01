(CNN)-- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد "لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وأفاد المسؤول في بيان، الثلاثاء، أن "لدى الولايات المتحدة مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل. نحن ندعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم".

وحذر المسؤول من أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران ضد إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على إيران".

سبق أن شنت إيران هجومًا بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، بعد غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع أبريل/نيسان الماضي، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، بينهم مسؤول كبير في فيلق القدس.