(CNN)-- قال متحدث باسم مستشفى رمبام الإسرائيلي لشبكة CNN إنه كان هناك "حادث" في الجزء الشمالي من البلاد، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع التعليق على عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.

وتواصلت CNN مع المستشفى بعد ادعاء حزب الله بأنه استهدف بنجاح مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

ومستشفى رمبام يعتبر المنشأة الطبية الرئيسية في شمال إسرائيل، والموقع الرئيسي لعلاج الجنود المصابين في ساحة القتال.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكنه قال إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي هذه التقارير.

وادعى حزب الله أنه ضرب قوات إسرائيلية في مواقع متعددة في الساعات الأخيرة، بما في ذلك ثكنة بالقرب من شوميرا، وقوات في كل من شتولا ومسكاف عآم، وأحبط توغلاً عسكرياً إسرائيلياً في بلدة العديسة اللبنانية.