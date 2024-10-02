أمريكا تعلق على الضربة الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل

شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل الذي وقع الثلاثاء، بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا أن "العالم بأسره يجب أن يدينه".

وقال بلينكن إن هذا هو الهجوم الإيراني المباشر الثاني ضد إسرائيل في الأشهر الخمسة الماضية، وتضمن "حوالي 200 صاروخ باليستي".

وأضاف بلينكن، خلال تصريحات بوزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل "هزمت هذا الهجوم بشكل فعال"، وذلك وفقا للتقارير الأولية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر إن مدمرات البحرية الأمريكية أطلقت ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.

وأضاف رايدر: "دعمت المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط دفاع إسرائيل بإطلاق ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية"، وتابع أن المدمرتين المعنيتين هما "يو إس إس بولكيلي" و"يو إس إس كول"، اللتان تتمركزان في شرق البحر المتوسط.

وذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث للمرة الثانية، الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، بعد أن تحدث معه لأول مرة قبل هجوم إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.

وإبان الهجوم، قال الحرس الثوري إن الضربة الصاروخية على إسرائيل تأتي ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، وحسن نصرالله الأمين العام السابق لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري.