يقدم مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية، بن ويدمان، تقريره من موقع الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة اللبنانية، بيروت. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان إن 3 من أعضائها قُتلوا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف موقع داخل حدود العاصمة اللبنانية في الحرب الحالية.

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