السعودية.. وزارة الداخلية تعدم شخصا تعزيرا وتكشف عن اسمه وتهمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد ثبوت إدانته بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم وزير بات خان نور باد شاه، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الداخلية السعودية: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني وزير بات خان نور باد شاه، باكستاني الجنسية، الخميس، 30/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 3/ 10/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب البيان.